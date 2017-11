The Vaccines publicarán su nuevo disco “Combat Sports” en marzo de 2018

Otra gran noticia en esta recta final del año 2017. The Vaccines están preparados para su retorno discográfico con su cuarto álbum, Combat Sports, primero en los últimos tres años.

El lanzamiento está previsto para el 30 de marzo de 2018, y ya se han apresurado a afirmar que se trata de un “regreso a sus raíces” gracias a sus “canciones impetuosas, audaces y de rock and roll que mezclan melancolía y euforia“.

Como es lógico, este álbum vendrá acompañado de una gira que esperemos les lleve por nuestro país, ya sea en salas o probablemente en algún que otro festival.

Os dejamos para finalizar con el tracklist de Combat Sports:

01 Put It On a T-Shirt

02 I Can’t Quit

03 Your Love Is My Favourite Band

04 Surfing in the Sky

05 Maybe (Luck of the Draw)

06 Young American

07 Nightclub

08 Out On The Street

09 Take It Easy

10 Someone To Lose

11 Rolling Stones