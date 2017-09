The The preparan su vuelta a los escenarios con un nuevo Box Set

El nuevo recopilatorio de la banda británica liderada por Matt Johnson se titula Radio Cineola: Trilogy, saldrá el próximo 20 de octubre y constará de diversas canciones, actuaciones, poemas, comentarios sobre política (su opinión sobre el Brexit, quizá), reinterpretaciones de parte del trabajo del grupo y muchos más contenidos, según ha informado el medio Quetius.

El anuncio coincide con la confirmación de sus primeras fechas en directo, después de pasarse 16 años parados. Así, el 1 de junio de 2018 actuarán en el festival Heartland danés, seguido de un concierto muy especial en el Royal Albert Hall londinense el 5 de junio.

No son las únicas noticias que hemos tenido de The The este año. El pasado abril realizaron un single junto a Johnny Marr con motivo del Record Store Day. El tema en cuestión se titula We Can’t Stop What’s Coming y aparecerá en un documental sobre la formación británica que se estrenará en octubre en Londres y que llevará por nombre The Inertia Variations.