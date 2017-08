The Tallest Man On Earth comparte canción y proyecto

The Tallest Man On Earth, nombre artístico de Kristian Matsson, ha anunciado en su cuenta de Facebook un emocionante giro temporal en su carrera. Así, el cantante folk del norte de Europa ha puesto en marcha un proyecto audiovisual bajo el nombre de The Light In Demos, para el cuál realizará una serie de vídeos en los que presente nuevas canciones o versione temas de otros ante la cámara.

“Aunque me encante tocar shows, y vaya a volver a hacerlo, me he visto con la necesidad de registrar lo que tengo ante mí, no sólo mediante la música, y tampoco meses ni años después de que haya ocurrido. Si bien el componer música es algo infinitamente inspirador, también lo es el conseguir la calma para pararse a contemplar la forma en que la luz del sol incide en el granero“, comentaba Matsson, decidido a disfrutar del momento y el lugar en que se halla.

Y mientras lo hace, Matsson parece querer acercarnos a su proceso creativo en esta serie de demos, primeras versiones de nuevas canciones. Los vídeos serán producidos, dirigidos, grabados y editados por el propio cantante, quien planea publicar una pieza audiovisual cada dos semanas. Lo hará en su canal de YouTube, en el que ya ha estrenado una primera demo titulada In Little Fires, pieza folk en la línea de sus anteriores trabajos.

Hace pocas semanas, The Tallest Man On Earth estrenaba un EP colaborativo con yMusic, grupo de música de cámara de Nueva York, en el que re interpretaba cuatro canciones de su carrera y versionaba East Virginia de Joan Baez. El último álbum del sueco había visto la luz en 2015 bajo el nombre de Dark Bird Is Home.