The Strokes desmienten su vuelta al estudio

Si bien la semana pasada se extendía la noticia de una supuesta vuelta de los Strokes al estudio para grabar un nuevo álbum, varios miembros de la banda han desmentido hace poco esta afirmación.

Todo comenzó con una entrevista concedida a The West Australian por el padre del guitarrista del mítico grupo, Albert Hammond Sr. En ella, el veterano músico afirmaba que los neoyorkinos se encuentran grabando con el productor Rick Rubin y expresaba su confianza en el futuro éxito de este trabajo.

Sin embargo, el pasado domingo el guitarrista Albert Hammond Jr. desmentía en su cuenta de Twitter la supuesta vuelta de The Strokes al estudio de grabación. “Disculpas a todos, pero no estamos grabando en el estudio”, twitteó el cantante, añadiendo: “Perdonad a Albert Sr., se emocionó prematuramente. Muchas incógnitas y ninguna de la que haya que hablar por ahora”. Hammond acabó por indicar también que simplemente se habían reunido para compartir ideas musicales con el productor neoyorkino Rick Rubin, sin ningún plan determinado.

We met and played a few music ideas for Rick to feel out a vibe but even a theoretical album plan would be years away, if at all.

— Albert Hammond Jr (@alberthammondjr) July 30, 2017