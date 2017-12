The Streets vuelven por sorpresa con dos nuevas canciones

The Streets han vuelto a casa por Navidad con dos nuevas canciones, Burn Bridges y Sometimes I Hate My Friends More Than My Enemies, que ya están disponibles en diferentes plataformas digitales totalmente por sorpresa.

De este modo, aquellos que asistan el año que viene a su anunciada gira por Reino Unido podrán no sólo disfrutar los éxitos de su discografía sino también estas dos nuevas canciones.

Ahora la duda recae en saber si estamos ante un lanzamiento único o bien se trata de un aperitivo de un posible nuevo trabajo del proyecto musical liderado por Mike Skinner, cuyo último trabajo Computers and Blues se remonta al año 2011.

Si te apetece viajar y conocer algunas de otra ciudad de Reino Unido, te dejamos las fechas de la gira a continuación:

19 de abril – Birmingham O2 Academy

20 de abril – Glasgow O2 Academy

21 de abril – Manchester O2 Apollo

23 de abril – Leeds O2 Academy

25 de abril – London O2 Academy Brixton

26 de abril – London O2 Academy Brixton

27 de abril – London O2 Academy Brixton