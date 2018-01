The Streets sigue vivo: If You Ever Need To Talk I’m Here

No sabíamos nada del grupo hip hop The Streets desde 2011, pero tras este silencio lleno de incógnitas, a finales del año pasado lo rompían anunciando su regreso con dos temas nuevos: Burn Bridges y Sometimes I Hate My Friends More Than My Enemies.

Pero en esto no se quedó su anuncio, ya que publicaban a la vez un pequeño tour con 12 fechas, y ahora, anuncian un tercer tema bajo el título If You Ever Need To Talk I’m Here.

El tema basa el estribillo en un recurrente If I told you I needed you/ I really needed you bajo la voz de Mike Sinner con un beat más lento del que nos tiene acostumbrado.

El tour que anunciaban comenzará en Berlín el 11 de abril y culminará con tres noches consecutivas en el O2 Academy Brixton con entradas agotadas en los tres. Estos tendrán lugar a finales de ese mismo mes de abril.

De momento, no tenemos noticias de ningún próximo LP o actuaciones en ningún festival este verano, pero todo puede llegar incluso en el último momento.

Podéis escuchar If You Ever Need To Talk I’m Here aquí: https://open.spotify.com/album/6TBVJXWURuv32vl6CbP5X6?si=5tyDgfZEQCipTizwKaELgQ