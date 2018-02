The Streets preparan reediciones de sus dos primeros álbumes

The Streets fue el proyecto liderado por Mike Skinner que, en sus producciones, jugaba con la electrónica algo trip-hop y las producciones vaporosas para entregar un hip-hop de carácter elegante que recogía la esencia garage que tanto se llevaba por las islas británicas allá por finales de los 90 y principios de década.

Dejaron a lo largo de su existencia (sin contar esta re-encarnación con la que ahora se embarcarán en una gira y nuevo material) cinco grandes álbumes de estudio, y ahora, Skinner ha anunciado la re-edición de sus dos primeros álbumes de estudio: Original Pirate Material y A Grand Don’t Come For Free.

Sobre las reediciones de The Streets

Estas nuevas ediciones aparecerán publicadas en un doble LP que se pondrá a la venta el 30 de marzo. Desde luego, será un estreno que hará las delicias de los seguidores más fieles del grupo y servirá, también, para ir pavimentando el camino a nuevos acólitos al sonido del conjunto británico.

Si bien este primer material se aleja al sonido más oscuro y tenso que encontramos en los más recientes temas (If You Ever Need to Talk I’m Here, Burn Bridges y Sometimes I Hate My Friends More Than My Enemies), sirve para recordarnos qué sonido hizo famoso al grupo en primera instancia. Habrá que estar también atentos a este año, que se avecina grande para el grupo.