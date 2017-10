The Streets anuncian su retorno con una gira por UK

La banda británica The Streets, liderada por Mike Skinner, ha dado una gran alegría a sus fans ya que, después de que se retirasen en el año 2011, acaban de anunciar que volverán el año que viene para hacer una gira por el Reino Unido interpretando los grandes éxitos de su carrera. Los conciertos tendrán lugar el próximo mes de abril en ciudades como Birmingham, Glasgow, Manchester, Leeds y Londres, y en ellos tendrán un especial protagonismo las canciones de sus dos trabajos más exitosos, Original Pirate Material y A Grand Don’t Come For Free.

Ya este verano nos pudimos dar cuenta de que Skinner echaba de menos tocar con The Streets cuando interpretó por primera vez en los últimos 5 años su éxito Fit But You Know It en el Festival de Glastonbury.

Respecto a su retorno, el líder de la banda ha reconocido que echaba especialmente de menos los autobuses de gira y tener que pensar qué iba a contar al público en los descansos entre canción y canción. Y es que después de varios años como DJ y productor, volvía a sentir el gusanillo de tocar sus viejas canciones en directo. Así que ya sabes, si tienes ganas de ver a The Streets y hacer una visita al Reino Unido, abril es el mes indicado para ti.