The Staves presentan “Tired As Fuck” y “Train Tracks”

The Staves, la banda formada por las hermanas Staveley-Taylor, han estrenar recientemente dos nuevas canciones tituladas Tired As Fuck y Train Tracks.

Regresa por tanto esta banda británica, sin previo aviso y como continuación de If I Was, el disco editado en febrero de 2015 que fue producido por nada menos que Justin Vernon de Bon Iver, aunque por ahora esta interesante banda de folk no ha realizado ningún anuncio en el que den a entender que habrá un nuevo disco de The Staves, aunque todo apunta a que podrían hacerlo oficial en las próximas semanas.

En cuanto a Tired As Fuck, la banda ha explicado a sus fans, a través de un correo, que la canción trata sobre una ruptura. No nos suelen tener acostumbrados a este tipo de canción, ya que el ritmo de este tema es algo lento y pesado salvo la parte final en la que interviene un imponente solo de guitarra. Además, recordemos que The Staves empezarán una extensa gira americana en apenas unos días, comenzando en Seattle, en donde las hermanas Staveley-Taylor podrían estrenar Tired As Fuck y Train Tracks. Esta segunda es otra nueva canción que ha aparecido en su perfil de Spotify en las últimas horas.

Aquí, podréis escuchar ambos temas: