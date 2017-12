The Sonics anuncian fechas en España para 2018

La legendaria banda de garage rock estadounidense, originaria de los años 60, anunció hace unas semanas una extensa gira europea que recorrerá el viejo continente a comienzos del año entrante. Entre las fechas anunciadas, hay tres en territorio nacional.

The Sonics crearon el siglo pasado dos de los discos más influyentes de generos como el punk o el garage. Here Are The Sonics y Boom fueron dos discos atemporales, en los que mezclaban versiones crudas y salvajes de clásicos de la época, con composiciones propias como The Witch o Psycho.

Medio siglo después, regresaron al estudio con una nueva formación en la que tan solo se mantenían tres miembros originales del grupo: Rob Lind, Gerry Roslie y Larry Parypa. Editaron el año 2015 This Is The Sonics.

En la gira europea de 2018 tan solo estará en directo uno de los miembros: el saxofonista Rob Lind, quien estará acompañado por Freddie Dennis al bajo, Dusty Watson a las baquetas, Jake Cavaliere a los teclados y Evan Foster a la guitarra eléctrica.

Las fechas elegidas para pasar por España son las siguientes: el 21 de febrero en la sala Upload de Barcelona, el 22 de febrero en la sala Joy Eslava de Madrid y cerrarán el minitour en la sala Stage Live de Bilbao el 23 de febrero.