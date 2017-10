The Smiths lanzan una demo nunca antes publicada

La banda de Manchester The Smiths publicará el 20 de octubre a través de Warner Bros una redición de su clásico álbum The Queen is Dead.

Este lanzamiento irá acompañado de una caja con cinco Lps, una con dos cds o un cd/dvd. En cualquier caso se reditará entero en todos los formatos y vendrá con demos incluidas, b-sides y rarezas además de grabaciones en directo y, en la edición DVD, el film The Queen Is Dead grabado por Derek Jarman.

Una de las demos en cuestión es la versión de I Know It’s Over, que os dejamos para escuchar. Mientras tanto, el frontman de la banda, Morrissey, se encuentra a punto de lanzar su nuevo álbum en solitario, Low In School, que estará disponible a partir del 17 de noviembre. Esta misma semana interpretó algunos de los temas en BBC 6 Music en una sesión en directo.