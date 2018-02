The Smashing Pumpkins anuncian la esperada gira de reunión

Tras muchos rumores y revuelo en torno al posible retorno de la banda de rock alternativo, por fin se ha dado el anuncio oficial. The Smashing Pumpkins volverán a la carretera en 2018, así lo han hecho saber después de acabar la cuenta atrás que comenzó hace unos días en su página web.

De este modo, Billy Corgan se juntará con otros dos miembros originales del grupo: el guitarrista James Iha y el batería Jimmy Chamberlain. No estará D’Arcy Wretzky, que ha acusado a sus ex-compañeros de no haberla invitado a la reunión. Como sustituto estará Jeff Schroeder, componente de la formación durante un pequeño periodo anterior al 2010.

El tour, denominado Shiny and Oh So Brigtht, tendrá lugar en verano y todo apunta a que no saldrá de Estados Unidos. De julio a septiembre estarán en el continente americano.

Según indica la nota de prensa, interpretarán canciones de sus primeros cinco trabajos, desde el Gish al Machina. La carrera en los noventa del grupo será la que complete el setlist de la gira. Un vídeo protagonizado por Ali Laenger y LySandra Roberts (las mismas mujeres que aparecen en la portada del Siamese Dream) ha servido para presentar todas las fechas.