The Shins estrenan nueva canción en directo

Después de que hace tan sólo unos días tuviésemos la confirmación oficial del primer disco de The Shins en los últimos 5 años, y pudiésemos escuchar el adelanto Name for You, ahora tenemos otra pieza que disfrutar bajo el título de The Fear, que la banda estrenó en directo desde el Paramount Theatre de Seattle en un nuevo episodio de A Prairie Home Companion, una actuación en la que interpretaron canciones nuevas y antiguas.

El 10 de marzo es la fecha elegida por el grupo estadounidense para estrenar su nuevo trabajo bajo el título Hearworms, que estará formado por las siguientes 11 canciones.

1. Name For You

2. Painting a Hole

3. Cherry Hearts

4. Fantasy Island

5. Mildenhall

6. Rubber Ballz

7. Half a Million

8. Dead Alive

9. Heartworms

10. So Now What

11. The Fear

Desde luego, ya estamos deseando escuchar al completo este nuevo trabajo de la banda liderada por James Mercer, que no nos ofrecía material desde que en 2012 lanzasen su último trabajo, Port of Morrow. Esperamos que este lanzamiento traiga una gira europea a continuación, y que algunos de los festivales españoles hayan tomado nota y muy pronto les incluyan en su cartel.