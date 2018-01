The Shins comparten la versión alternativa de “Dead Alive”

La banda de Nuevo México editó el pasado 2017 Heartworms, un álbum que suponía el regreso discográfico de The Shins un lustro después de Port of Morrow. La promoción del nuevo material no se detendrá este año y en apenas dos semanas saldrá la versión “volteada” del disco.

The Worm’s Heart aterrizará el 19 de enero de 2018 a través del sello Columbia, y ya se encuentra disponible la reserva del trabajo en la página oficial de la formación. Como anticipo el grupo liderado por James Mercer ha compartido el tercer adelanto del nuevo y alternativo punto de vista de su reciente compacto.

Dead Alive (Flipped) llega poco después de que los de Albuquerque rescatarán Name For You (Flipped) y Cherry Hearts (Flipped). Todas ellas suenan muy diferentes a la versión inicial editada en su quinta referencia de estudio.

De momento, se desconocen los planes en 2018 de cara a una posible gira, aunque todo parece indicar a que volverán a realizar conciertos durante este año. Después de no visitar España en todo la gira, veremos si este año pasan por territorio nacional.