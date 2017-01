The Sadies confirman gira española para marzo

Precisamente con Doe protagonizaron una aplaudida gira por España, cuando en otoño de 2009 presentaron su álbum conjunto de aquel año, “Country Club”. Luego sacaron “Darker Circles” (2010), especie de continuación del “New Seasons” que firmaron en 2007. Dos discos con la colaboración en la producción y composición de Gary Louris, de The Jayhawks, en los que bordaron sus prestaciones en estudio, saltando con apliques de frescura y profundidad de Johnny Cash a The Shadows y de ahí a las músicas pre-Beatles que coagularon en el rock’n’roll. La traducción de “Darker Circles” al directo por estos lares -en dos tandas: septiembre de 2011 y marzo de 2012- los mostró en plena forma, dejando un estupendo sabor de boca a tutti (público, medios, promotores y la misma banda). En septiembre de 2013 publicaron un nuevo disco, “Internal Sounds”, y en abril de 2014 uno compartido con su compatriota Gordon Downie, “Gordon Sawnie, The Sadies And The Conquering Sun”. Su último tour por aquí data de octubre de 2014. Se les echa de menos, porque directos como el suyo se disfrutan de una manera bien especial.