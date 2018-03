The Royal Flash han vuelto recientemente con el estreno de I Like It, el videoclip adelanto del nuevo EP que verá la luz el próximo mes de septiembre, y para celebrarlo, mañana sábado 3 de marzo ofrecerán un concierto en la Sala Maravillas de Madrid.

Aunque aún quedan meses para que podamos escuchar el nuevo EP que han grabado junto a Guille Mostaza en Álamo Shock, el cuarteto madrileño ya va creando expectación, como en el caso de este nuevo videoclip protagonizado por El Patillas DJ y que muestra las relaciones sociales de hoy en día, a través de los dispositivos electrónicos y redes sociales, como frías y superficiales.

Tras cerrar una etapa que ha llevado a Miguel Ángel Marshall, Jaime Iniesta, Israel Garaballú (Slinky) y Ray Lewins a ofrecer más de 200 conciertos en los últimos 5 años con su estilo salvaje y guitarrero, The Royal Flash te invitan a unirte este fin de semana a su celebración del “Insane RockandRoll“, un aroma de juventud y diversión.

Venta de entradas para The Royal Flash

Las entradas ya están a la venta por 8€ Anticipada o 10€ Taquilla en este enlace: https://www.wegow.com/conciertos/concierto-de-the-royal-flash-en-madrid/