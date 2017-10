The Roots publican una canción sobre la esclavitud

En apenas un minuto The Roots narran la historia de la esclavitud en su última I Am A Slave. El videoclip lo cuenta en formato de dibujos animados y recrea a la banda cantando un “Schoolhouse Rock”.

Este clip funciona como material didáctico y cuenta con frases tales como: “soy un esclavo… sí, soy un esclavo… ellos pondrán mi cuerpo en una tumba sin marcar”. El estreno de este tema se hizo en Black-ish, una serie de la cadena ABC protagonizada por Anthony Anderson y Tracee Ellis Ross y forma parte de la banda sonora del primer capítulo de su cuarta temporada.

La serie se estrenó por primera vez en 2014 y llegó a España un año después. Esta sorprendente e inesperada aparición es una gota más en la carrera de The Roots que en julio lanzó otro tema más, It Is Not Fair. En ese caso forma parte de la película “Detroit”, dirigida por Kathryn Bigelow que trata sobre un motín ocurrido en la Calle 12 de esa ciudad en 1967.