The Rolling Stones podrían encabezar un nuevo festival en Knebworth

Music Week ha informado recientemente que la música volverá a Knebworth, el lugar que recogía el festival Sonisphere hasta su última edición en 2014. Una “extravagancia de varios días” como aquellos conciertos legendarios de Oasis, Robbie Williams, Queen y Pink Floyd.

Por su parte, una de las empresas más conocidas por su creación de eventos musicales y conciertos, AEG, se encuentra sumida en la gira europea de The Rolling Stones. En dicha gira la banda pasará por Reino Unido a lo largo de 2018 pero las fechas de “No Filter Tour” todavía no se han concretado. “Lo sentimos por nuestros fans de Reino Unido, pero no hay fechas allí en este tour debido a la falta de lugares disponibles por distintos eventos deportivos. Esperamos estar allí en 2018”, comunicaba la banda en su cuenta de Twitter.

Un portavoz del grupo se negó a comentar sobre estos rumores y habrá que esperar hasta el fin de gira el 25 de octubre en París para conocer el resto de fechas, si no nos sorprenden antes.