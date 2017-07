The Revolution y Bon Iver, unidos en honor a Prince

Justin Vernon, cantante y compositor de la banda Bon Iver, colaboró el pasado sábado 22 de Julio con The Revolution, la banda que acompañaba a Prince durante sus conciertos. Ambos grupos coincidieron en el festival Rock the Garden de Minneapolis, Minesota y fueron The Revolution quienes invitaron al vocalista para interpretar el clásico tema de Prince: Erotic City.

Por su parte, Bon Iver anunció un montón de fechas para su gira alrededor de Europa y Gran Bretaña. Irlanda, Francia, Holanda y Escocia son algunos de los destinos que tenían pendientes pues algunos de los conciertos previstos para enero y febrero de este año fueron cancelados debido a “razones personales”. El público europeo no podrá disfrutar de esta banda hasta Septiembre y escuchar temas en directo de 22, A Million; el esperado álbum de Bon Iver lanzado el pasado mes de octubre.

Por otro lado, el festival de Minneapolis contó con bandas y artistas como Benajmin Brooker, Car Seat Headrest, Margaret Glaspy o Dwynell Roland.