The Prussians presentarán ‘Soul’ en Madrid

“I want to walk on my own, I can teach you how to find my soul”, así comienza el nuevo single de The Prussians. Los mallorquines estrenaban a finales de enero Soul, el primer single de su próximo trabajo, Karma, del que conoceremos novedades pronto y que podremos escuchar el próximo 5 de abril en Madrid.

Dominic, Tino, Jorge, Ferchu y Gabriel forman la banda de indie rock The Prussians, influenciados por bandas como Foals, The Kooks, Arctic Monkeys o The Subways. Con dos álbumes (Mul Mul y Kerala) a la espalda y varios años de experiencia, presentan ahora Soul, un tema algo diferente a lo anteriormente compuesto por ellos.

Sonarán temas inéditos

“La mayoría de las canciones de este próximo disco hablan de las relaciones interpersonales y del ser humano con el mundo. Como el título del álbum adelanta, en gran parte trata el ‘Karma’, dónde se plantea y pregunta si este llega a actuar o no”, comentaba el grupo tras el lanzamiento de Soul. Además, publicaron su vídeo a través de su cuenta de VEVO. Una pieza con una estética muy especial que podría recordarnos a la película ganadora de un Oscar, Moonlight.

El grupo anunciaba la presentación en directo de éste y algunos temas inéditos el próximo 5 de abril en la Sala Siroco, en la que también podremos disfrutar de la actuación de apertura del cantautor Dan Millson, con un toque más acústico y personal. Las entradas se pueden conseguir vía Wegow o en la propia entrada.