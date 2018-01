The Prodigy, confirmados como cabezas de cartel del Tsunami Xixón

Tsunami Xixón, que se celebrará los días 3 y 4 de agosto en la ciudad asturiana, contará este año con los reyes de la electrónica como cabezas de cartel de una de sus dos prometedoras jornadas. Y es que, con temas tan míticos como Smack My Bitch Up, Breathe, Omen o Invaders Must Die será casi imposible no saltar y disfrutar hasta altas horas de la noche.

Tras confirmar su presencia en el Mallorca Live Festival y en el recién anunciado 4ever Valencia Fest, será la única fecha en la que se podrá ver a The Prodigy en la zona norte de España este año haciendo las delicias de tanto los fans de la electrónica como del rock más cañero, en lo que con toda seguridad será un concierto lleno de energía.

Aunque aún faltan muchas bandas por anunciar, Tsunami Xixón cuenta ya con 10 bandas anunciadas para su segunda edición:

The Prodigy

Bad Religion

The Hives

Lagwagon

Millencolin

The Vintage Caravan

Los Coronas

Viva Belgrado

Dead Bronco

Green Desert Water

Los abonos se mantendrán al precio actual de 49 € + gastos hasta el próximo 1 de febrero a las 23:59, cuando el precio subirá. Más información en la página web del festival.