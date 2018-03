The Parrots versionan el “Soy Peor” de Bad Bunny

Nunca dejaremos de sorprendernos. Como ya sabéis, somos muy fans de las versiones bien hechas, esas que consiguen dar un toque especial, diferente, a un tema sobradamente conocido. Esta vez son los madrileños The Parrots quienes ofrecen su particular visión del hit de Bad Bunny Soy Peor, transformándolo en un tema guitarrero para el sello británico Heavenly Recordings.

Como bien afirman desde su sello, esta versión demuestra que artistas como The Parrots no se cierran a estilos ni tienen prejuicios, y nada mejor que ellos para explicarlo: “Siempre hemos sido seguidores de la música urbana, el trap o el hip hop. Hace no mucho tiempo, aquí en España empezó a pegar otra vez con fuerza todo este movimiento y con él descubrimos muchos grupos y artistas interesantes tanto españoles como latinos. Uno de ellos fue Bad Bunny de Puerto Rico. La primera canción que escuchamos fue “Soy Peor” y nos gustó mucho.

Desde que empezamos a tocar siempre nos ha gustado hacer covers de grupos que nos gustan, casi siempre suelen ser grupos mas parecidos a nosotros de rock n roll, punk… Es la primera vez que hemos cogido una canción de otro estilo y la hemos adaptado al nuestro. La idea surgió en el local, hablando de hacer una cover nueva para un concierto que teníamos pronto. Gusto bastante y al mes siguiente bajamos al estudio de Paco Loco a grabarla.

Todos hemos pasado por una o varias relaciones en la que las cosas no acabaron bien, te das cuenta que no eres el mismo de antes, te vas de fiesta y le echas la culpa a tu ex, pero quizá, la culpa fue tuya. Esperemos que te guste, Bad Bunny”.

The Parrots en directo

The Parrots estarán presentando su nuevo single este viernes 9 de marzo con un showcase especial en el Lucy In The Sky (Madrid) y el 4 de abril en el festival The Lock Tavern (Londres). Ya en mayo, acompañarán a Black Lips en Mon Live (Madrid) dentro de la programación de Sound Isidro y visitarán además Cáceres y Lisboa.