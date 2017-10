The National versiona a Queen

Mientras se sumergen en la gira de su último álbum, Sleep Well Beast, The National ha decidido regalar a sus fans una versión del clásico I Want To Break Free.

Esta interpretación del tema de Queen ha sorprendido al público londinense hace apenas unos días. Además de este tema de 1984, The National ha vuelto a dar voz a otros como Love Vigilantes de New Order o Heaven de los norteamericanos Talking Heads.

Aumenta la afirmación pues de que el grupo crece a medida que se gana a la audiencia en sus conciertos con versiones de canciones ya que, en su última gira, está a la orden del día que se cuelen entre sus tracklist. A principios de tour, por ejemplo, decidieron tocar en directo Maybe Not, de Cat Power y quién sabe cuántas más y cuáles podremos escuchar hasta fin de gira. Os dejamos el vídeo de su actuación en el Hammersmith Apollo de Londres.