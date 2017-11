The National publica una versión para la serie Bob’s Burgers

La historia de la relación entre The National y la serie Bob’s Burgers viene de lejos, y un nuevo capítulo ha llegado con motivo de la celebración del tan estadounidense Día de Acción de Gracias, ya que la banda ha hecho una versión del tema Give it to Teddy.

Hasta ahora, la banda había participado en diversos modos en la serie, por ejemplo, con Matt Berninger poniendo la voz del protagonista en una canción o haciendo otra versión que finalmente no pudo emitirse hace dos años ya que se consideró inadecuada tras los atentados terroristas en París.

En cuanto a los planes en directo de The National, ya están confirmados para el NOS Alive de Portugal y el All Points East de Londres, así que esperemos que algún festival español les anuncie próximamente.