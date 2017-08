The National presenta el tercer single de su próximo álbum

El próximo 8 de septiembre, los neoyorquinos The National estrenarán Sleep Well Beast, séptimo álbum de estudio para el que acaban de presentar un tercer single con vídeo: Carin At The Liquor Store.

Este tema sigue los pasos de los otros dos anticipos del álbum, The System Only Dreams In Total Darkness y Guilty Party. Es lento, nostálgico y habla de desamor, algo que no sorprende en un álbum que, como el grupo avanzaba en una entrevista, versará, en gran medida, sobre el fracaso del matrimonio. El vídeo, como los anteriores, está editado para hacer destacar los azules sobre el resto de colores. Es también obra de Casey Reas, director de toda la nueva producción visual de la banda.

El nombre que aparece en el título del tema, Carin, puede que haga referencia Carin Bessner, antigua editora del New Yorker y esposa del cantante Matt Berninger, quien afirmó haber escrito la letra de las canciones junto a ella, Carin Besser. Sin embargo, como afirmaba Berninger en la mencionada entrevista, el álbum no es un retrato de su propio matrimonio, sino que “más bien habla sobre el matrimonio de la banda”.

Recientemente, otro miembro de The National, Aaron Dessner, era visto junto a Justin Vernon (Bon Iver) en el festival local de la isla sueca de Bränno, Gotemburgo, donde ambos artistas realizaron una jam improvisada frente a los doce asistentes del evento. Y es que The National se encuentran actualmente en una gira que les llevará el viernes al festival HAVEN en Copenhague y posteriormente a distintos puntos de las islas británicas y Estados Unidos. La jam del pasado sábado puede verse aquí: