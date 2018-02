The National pondrá música a la nueva adaptación de la obra Cyrano de Bergerac

El indiscutible talento de The National llegará también hasta el teatro con la nueva adaptación de la obra Cyrano de Bergerac. Si no hace mucho los norteamericanos The National fueron noticia por ganar, por fin, su primer premio Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa por su trabajo en Sleep Well Beast, en esta ocasión lo son porque serán los encargados de escribir la música y letras de una nueva adaptación de la obra Cyrano de Bergerac.

La famosa y exitosa obra teatral del dramaturgo francés Edmond Rostand de 1897 (basada en la historia de amor no correspondida del soldado y poeta Cyrano de Bergerac acomplejado por su inmensa nariz, y el trío amoroso formado por éste, su amada prima Roxane y el cadete Christian de Neuvilette de quien a su vez está enamorada esta última y en la que Cyrano acepta cortejar a Roxane en nombre del cadete), será adaptada y dirigida en esta ocasión por Erica Schmidt. La música y letras correrán a cargo de algunos miembros de The National, así la música correrá a cargo de Aaron y Bryce Dessner, y las letras serán cosa de Matt Berninger y su esposa, Carin Besser.

Esta nueva adaptación ha sido programada para ejecutarse del 3 de agosto al 2 de septiembre a través de Goodspeed Musical de Connecticut. Si viajáis por allí en verano, es una cita que no deberíais perderos.