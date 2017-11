The National llevan su directo al Obama Summit

Desde luego, no nos importaría que Barack Obama siguiese en la Casa Blanca en vez de su actual ocupante, y algo nos dice que esa opinión la comparten numerosos artistas estadounidenses, como por ejemplo, The National y Chance The Rapper, quienes estos días han participado en el evento anual de la Fundación Obama en Chicago. Se trata de un evento de 2 días dirigido a los líderes cívicos de todo el mundo, y entre reuniones y conferencias, no podía faltar el lado musical.

La banda estadounidense, que ya se han involucrado en apoyo a Barack Obama en anteriores ocasiones, tocó tres canciones, The System Only Dreams In Total Darkness de su recientemente publicados Sleep Well Beast, y dos éxitos de su carrera anterior, como Bloodbuzz Ohio y Fake Empire. Tenemos el vídeo completo de todas las actuaciones para que los podáis disfrutar desde casa y os dejéis inspirar por estos grandes artistas (The National, por ejemplo, a partir de 1 hora y 30 minutos aproximadamente).