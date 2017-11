The National editan su versión de Cat Power

La banda estadounidense interpretó en una sesión para Spotify la canción Maybe Not, de la cantautora Cat Power, en sus estudios de Nueva York. Tras probarla en directo durante este año, han decidido editar la versión de estudio de la cover.

En la gira europea de su reciente Sleep Well Beast han hecho un puñado de versiones en sus conciertos. Entre todas ellas destacan: I Want To Break Free de Queen, Love Vigilantes de New Order, Heaven de Talking Heads o Damaged By Love del recientemente fallecido Tom Petty.

Hace poco The National aseguraron a la NME que tenían bastante material escrito para un próximo disco. Matt Berninger, vocalista de la formación, añadió que no pasarán cuatro años hasta que salga un nuevo trabajo, como ha ocurrido entre el de este año y el Trouble Will Find Me de 2013. “No sé si llegará en forma de un álbum de The National, pero hemos estado haciendo un montón de música juntos para material que puede ser para otros asuntos. No hay planes para ningún acuerdo discográfico del tipo de ‘Kid A’ y ‘Amnesiac‘.”

La gira del grupo no ha pasado todavía por España, pero es de esperar que aparezcan en algún cartel festivalero del año que viene. De momento, ya tienen una fecha cerca de nuestras fronteras: el 13 de julio en el NOS Alive lisboeta.