The National lanzarán un disco en vivo por el Record Store Day

La banda de Ohio The National acaban de anunciar la edición live de uno de sus álbumes más conocidos: Boxer. El álbum había sido estrenado en el año 2007 via Beggards Banquet Records, y fue interpretado por los americanos en la sala Forest National de Bruselas en 2017, en el concierto de cierre de su tour europeo.

La pieza, con el nombre de The Boxer Live In Brussels, será lanzada en el Record Store Day, el próximo 21 de abril. El Record Store Day es una iniciativa nacida en 2007 con el objetivo de celebrar “la cultura de las tiendas de discos independientes”.

The Boxer es uno de los álbumes más conocidos de The National. Fue el cuarto álbum de su carrera e incluyó temas como Fake Empire, utilizado por Barack Obama para su campaña electoral. Otros temas conocidos del álbum han sido Racing Like A Pro, Slow Show o Mistaken for Strangers, que dio nombre al documental sobre la banda que vio la luz en 2013 –dirigido por el hermano de Matt Berninger, cantante y letrista de la banda–.

The National, de gira

En los próximos meses, los de Cincinnati recorrerán medio mundo para presentar su último trabajo en tres de los cinco continentes. El verano traerá a The National a Europa, con las siguientes fechas:

1/06 – Primavera Sound Festival, Barcelona

2/06 – All Points East Festival (Victoria Park), Londres

6/06 – Garden, Gothenburg, Suecia

8/06 – Northside Festival, Aarhus, Dinamarca

9/06 – Best Kept Secret Festival, Hilvarenbeek, Holanda

10/06 – Sideways Festival, Helsinki

15/06 – Donnybrook Stadium, Dublín

16/06 – Donnybrook Stadium, Dublín

10/07 – SRC ŠALATA, Zagreb

11/07 – Ahoi! The Full Hit Of Summer Festival, Linz, Austria

13/07 – NOS Alive, Lisboa

14/07 – TW Classic, Werchter, Bélgica

7/09 – Milano Rocks, Milán

8/09 – Lollapalooza Berlín, Berlín