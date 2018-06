The Mountain Goats estrenan canción dedicada a una estrella de la lucha libre femenina

La afición, o casi mejor dicho, la obsesión de The Mountain Goats por la lucha libre cumple hoy un nuevo capítulo. La luchadora profesional Sasha Banks le pidió al cantante John Darniellle que compusiese una canción para ella, y el resultado es, como no podía ser de otro modo, esta Song for Sasha Banks.

Recordemos que hace tres años The Mountain Goats lanzó Beat The Champ, un disco completamente dedicado a este deporte y a los recuerdos que Darnielle tiene de pasar numerosas jornadas viendo luchar a sus ídolos favoritos.

Ahora, después de lanzar el fantástico Goths el año pasado, vuelven a esta temática con esta canción que ya podemos escuchar a continuación.