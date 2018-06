Como supervisor de la programación de este año del Meltdown Festival, Robert Smith ha seleccionado sus bandas favoritas para formar parte de la programación del festival londinense. Entre ellas, invitó a The Libertines, quienes quisieron devolver el detalle al líder de The Cure haciendo una versión de su reconocido tema Boys Don’t Cry, momento del que podemos disfrutar gracias a diversas grabaciones como la que presentamos a continuación.

El festival ha tenido lugar a lo largo de este pasado fin de semana y ha reunido a bandas como Manic Street Preachers, Nine Inch Nails o Placebo… entre muchas otras. Además de esta versión de The Cure, The Libertines interpretaron los grandes éxitos de su carrera. A lo largo de los próximos meses podremos saber si les llega la inspiración en su nuevo asentamiento en la costa inglesa y dan a luz un nuevo disco… o no. Habrá que ser pacientes.