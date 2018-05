Día de alegría para los numerosos aficionados a la banda británica The Kooks. La formación liderada por Luke Pritchard lanzará su nuevo disco, el quinto de su discografía, el próximo 31 de agosto bajo el título Let’s Go Sunshine. Como todavía quedan muchos meses y hay varios festivales confirmados a lo largo del verano, han compartido las dos primeras canciones del mismo para que ya podamos aprenderlas y así corearlas en estos conciertos venideros. Se trata No Pressure y All The Time, los adelantos de este álbum que les ha costado tanto trabajo y esfuerzo terminar.

Según Pritchard ha contado, en 2015 ya comenzaron a componer un nuevo trabajo, pero cuando ya lo tenían todo bastante preparado, decidieron que el resultado no era de su gusto y lo descartaron por completo, empezando de cero y con el objetivo, en sus propias palabras, de componer las mejores canciones de su vida y así conseguir un álbum que pueda ser considerado un clásico de la música británica, un objetivo muy ambicioso.

Además, reconoce que durante el proceso hubo cambios en su vida, ya que al inicio estaba en un periodo complicado y, según fue pasando el tiempo y avanzando la composición del disco, se enamoró y eso también está reflejado en las letras.

Tracklist

Ya podemos empezar a ver el resultado en estos 2 primeros temas que formarán parte del tracklist que también han compartido y que os dejamos a continuación:

1. Intro

2. Kids

3. All The Time

4. Believe

5. Fractured and Dazed

6. Chicken Bone

7. Four Leaf Clover

8. Tesco Disco

9. Honey Bee

10. Initials For Gainsbourg

11. Pamela

12. Picture Frame

13. Swing Low

14. Weight of the World

15. No Pressure