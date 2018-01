The Killers versionan en directo una canción de Arcade Fire

¿Te imaginas cómo sonaría Arcade Fire versionados por The Killers? Hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de comprobarlo, pero ahora, gracias al concierto que los de Las Vegas ofrecieron este pasado fin de semana en la región canadiense de Quebec, hemos podido escuchar cómo suena Crown of Love, o al menos un fragmento de la misma, interpretada por Brandon Flowers y compañía.

So, @thekillers did a stripped-down cover of Arcade Fire's "Crown of Love" at their gig last night. [🎥: marikandme] pic.twitter.com/eKlTq6QQmy — Arcade Fire Tube 🌐 (@ArcadeFireTube) January 7, 2018

Para los que no conozcáis la canción, se trata de uno de los temas que formaban parte del extraordinario debut de la banda canadiense allá por 2004, el grandísimo Funeral. Y es que parece que The Killers le está cogiendo el gusto a esto de versionar grupos locales o con relación con las ciudades que visitan en esta gira, algo que en los últimos meses han hecho con canciones de Morrissey, Joy Division o New Order, entre otros.

Ya sabemos que es soñar demasiado pero, ¿a quién no le gustaría que The Killers nos sorprendieran con una versión en español cuando nos visiten este verano para el FIB?