Como parte de su concierto de ayer del festival Lollapalooza, en Chicago, los estadounidenses The Killers decidieron versionar Starlight de Muse, en honor a la banda que había visto su concierto cancelado a causa de condiciones meteorológicas extremas del día anterior, jueves.

Más adelante en su concierto, los Killers quisieron homenajear también a The Smashing Pumpkins, banda originaria de Chicago, mediante una cover de su tema Disarm.

The Killers fueron los encargados de encabezar la jornada del viernes en este festival, día en que también tocaron actos como Foster the People, Ryan Adams o Blink-192. El Lollapalooza se alargará hasta el domingo y, a lo largo del fin de semana, por sus escenarios desfilarán nombres de la talla de Alt-J, The XX, Mac DeMarco, Arcade Fire o The Shins.

El próximo 22 de septiembre, The Killers estrenarán su quinto álbum de estudio. El grupo de Las Vegas anunciaba hace poco el título del álbum, que será Wonderful Wonderful. De él, ya conocemos dos temas: The Man y Run For Cover.