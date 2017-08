The Killers publican el vídeo de su último sencillo, “Run For Cover”

En menos de un mes The Killers lanzará su nuevo álbum, Wonderful, Wonderful, y tienen dos singles en su repertorio. En junio conocíamos The Man y ahora Run For Cover, el segundo sencillo acompañado en este caso de un videoclip plagado de vehículos y protagonizado por una mujer.

El cuarteto de Las Vegas hace las veces de fantasmas de carretera que se mueven hacia atrás. Brandon, como siempre, posa mientras el vídeo transcurre narrando una breve historia que desemboca en un atropello en el que la protagonista hace arder un coche con un coctel molotov. Blanco y negro, tonos oscuros en la noche y el contraste con las llamas del vehículo ardiendo mientras todo transcurre a cámara lenta.

The Killers no para. Este fin de semana el vídeo que hicieron para una promo del combate entre Floyd Mayweather y Conor McGregor será proyectado en millones de pantallas y el 23 de septiembre tendremos su nuevo trabajo. A continuación harán la gira pertinente y quién sabe si veremos más videoclips. Por ahora abrimos boca con Run for Cover, su segundo avance.