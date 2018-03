Liam Gallagher aparece por sorpresa en el escenario durante un concierto de The Killers

Menudo susto se llevó Brandon Flowers, líder de The Killers, durante el concierto que su banda ofrecía en el festival Lollapalooza de Brasil. Durante su concierto como cabezas de cartel, Flowers se disponía a interpretar su canción All These Things I’ve Done cuando de pronto notó una presencia en su espalda. El cantante reaccionó sorprendido antes de darse cuenta de que el invasor del escenario era nada menos que Liam Gallagher, con quien se abrazó y comenzaron a hacerse reverencias mostrándose su mutua admiración y respeto.

Un homenaje con agradecimiento

Probablemente, fue la curiosa forma elegida por Gallagher para agradecer el detalle que The Killers tuvieron con él en chile, cuando interpretaron Wonderwall para el público del festival después de que Gallagher hubiera tenido que interrumpir su concierto a la mitad por una enfermedad. Quizá para volver a honrar a su inesperada invitado, hicieron una nueva versión de Oasis, en este caso del Gas Panic! de uno de sus discos menos admirados, el Standing On The Shoulders of Giants del año 2000. Os dejamos con la aparición sorpresa de Liam Gallagher en el escenario de los Killers.