The Killers estrenan single y meten caña a las nuevas bandas

Otra canción más para irnos alegrando esta recta final del mes de agosto y, un día más, The Killers como protagonistas de la actualidad tras estrenar el single Wonderful Wonderful, que además pone título a su esperado nuevo disco, que saldrá a la venta el 21 de septiembre.

No hace más que un par de días desde que estrenasen el vídeo para Run For Cover, pero parece que la banda de Las Vegas quiere ir gastando toda su munición en estas semanas previas al lanzamiento y por eso ya tenemos este primer adelanto, tras la ya mencionada y el primer single que fue The Man.

Pero no es la única razón por la que el cuarteto ha sido protagonista esta semana, sino que también han dado mucho que hablar las declaraciones de su baterista Ronnie Vanucci en una entrevista de promoción del disco. Y es que no sabemos si es el calor o el cansancio de ir viajando de festival en festival, pero este verano multitud de bandas y artistas se están repartiendo zascas como hacía tiempo que no recordábamos. En este último recadito, Vanucci lanza un claro mensaje a las nuevas bandas que han surgido en los últimos años. Básicamente, les acusa de no tener calidad suficiente, y precisamente por eso es por lo que no alcanzan el éxito que bandas como ellos consiguieron hace años. Ni cambios en la industria, ni en los hábitos de escucha del consumidor ni nada. Que las bandas de ahora son peores y punto. ¿Qué opináis?