The Killers desvelan teaser para “Run for Cover”

Los de Las Vegas saben que cada noticia suya se convierte en oro y se convierte en un elemento más a descubrir de lo que será su quinto trabajo de estudio, sin contar sus recopilatorios, discos en vivo o rarezas.

The Killers han presentado ya la acertada The Man, que vuelve a impulsarles hacia la cima que jamás tuvieron que abandonar pero, se han dado cuenta y especialmente su frontman, nuestro querido Brandon, que de los errores también se aprende.

Ahora es el turno de Run for Cover, que en 20 escasos segundos demuestra que suena 100% a The Killers, algo que es muy esperanzador. Para los incrédulos, os dejamos el enlace para que podáis haceros una idea hasta que presenten la canción al completo.

También han compartido a través de Instagram las once canciones que formarán parte de Wonderful, Wonderful y no podemos parar de imaginar cómo sonarán. Os dejamos la lista:

‘Wonderful Wonderful’

‘The Man’

‘Rut’

‘Life To Come’

‘Run For Cover’

‘Tyson Vs Douglas’

‘Some Kind Of Love’

‘Out Of My Mind’

‘The Calling’

‘Have All The Songs Been Written’

Aún queda esperar un poco, merecerá la pena. La guinda sería que confirmasen fechas de gira pero por el momento solo pasará por Reino Unido, pero aún albergamos muchas esperanzas en ellos, no nos falléis The Killers.