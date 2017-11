The Juan MacLean comparten la nueva “The Brighter The Light”

El dúo de música electrónica, formado por el DJ y productor estadounidense John MacLean y la componente de LCD Soundsystem Nancy Whang, ha compuesto un nuevo single a través del sello DFA. El sencillo se titula The Brighter The Light y llega meses después del último tema editado por The Juan MacLean.

Can You Ever Really Know Somebody era el nombre de aquella canción que estrenó este par de músicos en marzo de 2017. Ahora, han compartido el nuevo avance junto a los remixes que han realizado tres DJs diferentes: DJ Tennis, Len Leise y Octo Octa.

El anterior álbum de estudio del dúo data de 2014 (In a Dream), por lo que 2018 puede ser un buen año para editar una nueva referencia discográfica. El año pasado, John MacLean participó en el programa Midnight In A Perfect World de la cadena KEXP. En aquella sesión remezcló piezas de una larga lista de artistas: Theo Parrish, Rhythm and Sound, Le1f, Mr. G, o Nick Höppner.

En caso de que llegue nuevo material del dúo, parece complicada la programación de una futura gira, debido a que la banda de Whang se encontrará en pleno tour de su flamante disco. Aun así, es posible que ambas giras se puedan compenetrar.