The Joshua Tree Tour 2017: la vuelta de U2

Para aquellos y aquellas que con pena volvían hoy a la rutina ha llegado una noticia que, esperemos, les haga más amena dicha vuelta. Agachado y sin hacer ruido ha llegado el bombazo del día, aunque era un rumor que se hacía incipiente conforme pasaban las semanas, pero nadie lo esperaba justo hoy. Agárrense a sus asientos, porque U2 vuelven a los escenarios en 2017. Así, como lo leen, Bono y los suyos estarán recorriendo Norteamérica y Europa entre los meses de mayo y julio.

The Joshua Tree Tour 2017 es el nombre que llevará esta gira, debido a que se cumplen 30 años del que fuera el quinto álbum de la banda irlandesa y que supuso su despegue y asentamiento en el Hall of Fame. Los shows consistirán en la interpretación completa del álbum, contando con algunas sorpresas por parte de los invitados que acompañarán a la banda. ¿Quiénes serán los afortunados? En Norteamérica serán Mumford&Sons, One Republic y The Lumineers. En Europa, bajo mi punto de vista, hemos sido más afortunados, porque el invitado de lujo será el mismísimo Noel Gallagher.

Tranquilos, que sí, estarán en España. Concretamente el 18 de julio en el Estadio Olímpico de Barcelona, acompañado del Noel, claro está. Las entradas para Europa saldrán a la venta el próximo 16 de enero, pero os confieso un truco para conseguirlas antes. Si estáis registrados en la página web del grupo, podréis conseguirlas antes que nadie el 11 de enero. ¿Dónde? Pues será a través de las páginas web de Ticketea y de DoctorMusic. Dicho esto, sé que estáis nerviosos, pero para que se os haga más amena la espera, aquí os dejo el vídeo promocional que han lanzado para la gira. Disfruten.