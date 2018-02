The Jesus and Mary Chain se suman al cartel del 4ever Valencia Fest

El 4ever Valencia Fest sigue adelante con su clara apuesta por un cartel formado por pesos pesados de la música con una larga trayectoria a sus espaldas. Ahora, se unen al cartel los escoceses The Jesus and Mary Chain, que se unen de este modo a los ya conocidos The Cult, Simple Minds, The Prodigy y Santiago Auserón + Sexy Sadie.

Tomavistas de Madrid, volvió a la carga el año pasado con su nuevo álbum Damage and Joy, el primero tras dos décadas de silencio discográfico del dúo formado por los hermanos Jim y William Reid. La banda escocesa, que también estará presente en elde Madrid, volvió a la carga el año pasado con su nuevo álbum Damage and Joy, el primero tras dos décadas de silencio discográfico del dúo formado por los hermanos The Jesus and Mary Chain actuará en el festival que se celebrará en La Marina de València en la primera de sus dos jornadas, prevista para el día 29 de junio. Próximamente, conoceremos el resto de nombres de cartel. Los abonos ya están a la venta en Ticketmaster o en la web oficial del festival.