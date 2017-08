The Horrors siguen presentando su nuevo disco con el single “Something To Remember Me By”

Quedan tan sólo unas semanas para escuchar el nuevo disco de The Horrors, ya que su nuevo trabajo V saldrá a la venta el próximo 22 de septiembre. Ya hemos podido escuchar el adelanto principal titulado Machines en su versión de estudio, pero además hemos tenido la suerte de escucharles en directo en festivales como el Tomavistas de Madrid o el Portamérica gallego.

Hoy tenemos la oportunidad de escuchar Something to Remember Me By, segundo adelanto de este esperado disco de los londinenses y canción que cierra su nuevo disco.

Mientas contamos los días para disfrutarlo al completo, os dejamos con el tracklist definitivo:

1. ‘Hologram’

2. ‘Press Enter To Exit’

3. ‘Machine’

4. ‘Ghost’

5. ‘Two Way Mirror’

6. ‘Weighed Down’

7. ‘World Below’

8. ‘Gathering’

9. ‘It’s A Good Life’

10. Something To Remember Me By’