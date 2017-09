Mientras nos preparamos para la gira que les traerá por España el próximo mes de diciembre, The Horrors acaban de desvelar el impactante y extraño nuevo vídeo para Something to Remember Me By.

Dirigido por Max Weiland, se trata de un nuevo single de su recientemente publicado quinto disco, llamado simplemente V, y posiblemente se trata de una de las canciones más destacadas de todo el álbum, en el que la banda británica ha trabajado con Paul Epworth.

En cuanto al vídeo, además de verlo, claro, merece la pena leer lo que ha dicho su propio autor acerca del mismo: “Es un comentario acerca de la obsesión de la sociedad hacia las celebridades y de los intentos de la industria musical por aprovecharse de ello. Una extraña empresa recoge la sangre, el sudor, las lágrimas y otros fluidos de The Horrors, y los convierte en objetos de consumo para el mercado de masas.” Desgraciadamente, aunque parezca sacado de un guión de Black Mirror, no nos parece algo que esté tan alejado de una posible realidad.