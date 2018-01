The Gaslight Anthem confirman gira por el décimo aniversario de “The ’59 Sound”

Ayer mucha gente se sorprendió al descubrir entre los artistas del Governors Ball 2018 a la banda estadounidense. Fue lo más inesperado de la programación, ya que su cantante lanzará Sleepwalkers en apenas un mes. Además, se comunicaba que tocarían integro su segundo álbum de estudio, The ’59 Sound. Poco después se ha podido saber que ésta no será la única actuación de The Gaslight Anthem en 2018.

Pese a que Brian Fallon, líder de la formación de Nueva Jersey, prepara el mencionado disco en solitario para el 9 de febrero, los planes del grupo son realizar una serie de conciertos a lo largo del año. Eso, al menos, es lo que han hecho saber a sus seguidores a través de las redes sociales, mencionando que no tardarán en llegar más detalles de las fechas.

A falta de conocer si esta gira de aniversario aterrizará en Europa, recordemos que su última referencia data de agosto de 2014, cuando editaron Get Hurt. Un año después, anunciaron un parón en el cual los miembros del combinado se han centrado en otros proyectos por separado. Tres años más tarde, The Gaslight Anthem volverán a la carretera para interpretar uno de sus trabajos más aclamados.