The Flaming Lips muestra su lado “cervecero” en dos nuevos temas

La banda estadounidense acostumbra a alejarse de lo convencional en sus movimientos. The Flaming Lips ha aprovechado el Record Store Day 2018, celebrado este sábado 21 de abril, para publicar un lanzamiento inusual.

El grupo de Oklahoma ha editado en dos formatos diferentes un par de canciones inéditas: The Story Of Yum Yum and Dragon y Beer In Your Ear. Hasta ahí todo normal, pero una de las ediciones de este sencillo ha sido lanzada en un vinilo relleno de cerveza. Eso sí, tan solo existían 100 copias del mismo.

Por otro lado, The Flaming Lips también ha realizado 5.600 copias de un vinilo 7” rosa, en el que han llegado incluidas las dos mismas piezas. Una de ellas ha llegado acompañada de un bizarro vídeo. En el videoclip aparecen los miembros de la formación enfrentándose a una complicada situación en una tundra helada.

New Flaming Lips song "The Story of Yum Yum and Dragon" out Record Store Day: https://t.co/KJzX7RV7ly@WayneCoyne, @StevenDrozd and @DogfishBeer will be at @Guestroom at noon signing copies etc.

Pressed on pink vinyl…

…100 special copies are filled with beer, as shown here: pic.twitter.com/hgKHIyDzVB

— The Future Heart (@TheFutureHeart) April 20, 2018