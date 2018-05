The Flaming Lips estrenarán suculento recopilatorio de grandes éxitos

Grandes noticias para los seguidores de los titanes del rock psicodélico y vanguardista: The Flaming Lips publicarán el próximo 1 de junio un recopilatorio de los mejores momentos de su carrera. Las canciones de Wayne Coyne y los suyos serán remasterizadas por Dave Fridmann, quien viene produciendo a los de Oklahoma desde 1990 con In a Priest Driven Ambulance.

Este recopilatorio aparecerá en dos ediciones. Por un lado encontraremos la versión en vinilo con 11 canciones icónicas del grupo: desde la celebérrima Do You Realize?? (que fue considerada la canción oficial de Oklahoma durante 4 años) a canciones más antiguas como Bad Days, pero sin olvidar algunos hitos recientes como The Castle o Silver Trembling Hands.

Para los fans más acérrimos del grupo, también se pondrá a la venta una edición triple CD que traerá más canciones representativas de la carrera de los de Wayne Coyne (imperdonable que no aparezca en la versión estándar Convinced of the Hex o What Is the Light?) acompañándose de caras B y demos, tal y como hicieron con la nueva edición del Clouds Taste Metallic.

Se sabe que The Flaming Lips son grandes seguidores de las publicaciones en físico (basta ver que no faltan ningún año a su cita con el Record Store Day y siempre lanzan algo), así que cabe esperarse una edición bien cuidada que servirá para conmemorar el largo recorrido de uno de los mayores grupos del rock psicodélico.