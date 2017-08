The Fall cancela compromisos por la hospitalización de Mark E. Smith

Malas noticias para The Fall. Claramente, Mark E. Smith no es ni ha sido nunca un ejemplo de buena salud, y desde luego no va a ser algo que cambie a mejor con los años y la edad del icónico cantante.

Debido a la hospitalización de Smith por problemas en su garganta, boca y sistema respiratorio, The Fall se han visto obligados a cancelar su gira estadounidense, algo que seguro ha supuesto una especial decepción para sus seguidores allí ya que se trataba de su primera actuación en Estados Unidos en más de una década. Al menos, la buena noticia es que Smith va mejorando y se espera que reciba el alta en los próximos días.

Como la mánager del grupo explicó en un comunicado, los doctores han prohibido volar a Smith en los próximos dos meses, así que ya trabajan para reubicar sus compromisos a finales de año, como ya han hecho con su concierto en Nueva York.

Y como no hay mal que por bien no venga, la banda ya ha anunciado que aprovecharán este obligado descanso para preparar un nuevo disco y acudir a sus próximos conciertos con nuevos temas, todo un hito ya que ya publicaron New Facts Emerge, su último trabajo, a principios de año.

Algo es algo, ¿no?