The Drums vuelven a la escena musical con “Blood under my belt”

Conservar la autenticidad en el siglo XXI con tanto estímulo por todas partes es complicado pero The Drums sigue conservando la frescura con la que debutó y por ende, conquistó.

Hemos esperado pacientemente tres años a su vuelta y es que cuando Jonny Pierce y los suyos se retiran, se lo toman muy en serio. En el pasado 2016 hubo alguna noticia que auguraba su vuelta y hoy por fin podemos ver como su futuro nuevo álbum, titulado Abysmal Thoughts, toma forma y sonido. Y lo celebramos.

Este primer corte titulado Blood under my belt sigue muy en la línea de canciones anteriores, pero suena más liviana, más melódica, menos agresiva. Pura primavera y playas californianas en el horizonte.

Por el momento podemos desvelar que el nuevo disco de The Drums contiene las siguientes canciones:

01 Mirror

02 I’ll Fight for Your Life

03 Blood Under My Belt

04 Heart Basel

05 Shoot the Sun Down

06 Head of the Horse

07 Under the Ice

08 Are U Fucked

09 Your Tenderness

10 Rich Kids

11 If All We Share (Means Nothing)

12 Abysmal Thoughts

Por el momento las únicas fechas de presentación de Abysmal Thoughts serán por USA aunque estamos bastante seguros que tarde o temprano nos visitarán ya que son bastante fieles a pasar por aquí con sus giras, lo cual es casi de agradecer.

Os dejamos con este primer bocado que seguro que es muy del gusto de sus seguidores, nosotros ya estamos en bucle: