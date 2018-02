The Drums estrenan nuevo single y amplían tour

The Drums (ahora Jonny Pierce en solitario) lanzaron el año pasado Abismal Thoughts, un álbum que supuso una vuelta a sus orígenes en cuanto a ritmos más frenéticos y, en ocasiones, algo surf. Ahora Pierce ha tenido a bien estrenar la entretenida y solidaria Meet Me in Mexico, un corte de carácter más electrónico (con percusiones algo analógicas y algún sintetizador que se entremezcla con las guitarras eléctricas tan marca de la casa).

Lo recaudado por este tema va a ir destinado a organizaciones encargadas de paliar el daño sufrido en México por el terremoto que ocurrió en septiembre de 2017. Recordemos que fue de magnitud 7.1, le costó la vida a 370 personas y hubo un daño de infraestructuras importantes en toda la zona de centro México.

El interés de Pierce por esta zona se debe a que se muestra agradecido por el trato de sus seguidores mexicanos y considera que esta es su forma de agradecérselo. En Pitchfork recogen declaraciones de Pierce en las que comentan que su carrera se mantiene estable gracias a gente como ellos. También comenta que este tema nace de una furia sentida hacia Donald Trump y el racismo al pueblo mexicano.

Este anuncio se ha visto acompañado por la confirmación de más fechas en una gira por Estados Unidos y Sudamérica que comienza el 11 de abril y culmina en 19 de mayo. Ojo que hay fechas que compartirá con Alvvays, que también estrenaron el año pasado un sobresaliente álbum.