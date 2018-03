The Decemberists nos cautivan con un adelanto de su nuevo disco

La banda formada en Portland, que lleva desde el 2000 encandilándonos con temas como Here I Dreamt I Was An Architect o Odalisque, ha sido considerada uno de los máximos referentes del indie rock. Sus potentes letras, cargadas de significado, han sido para muchos compañeras de viaje. Las historias que cuentan en cada álbum bien podrían ser las que uno escucha, por casualidad, en la radio a altas horas de la noche. Actualmente han querido romper con el sonido que los ha caracterizado a lo largo de su carrera y sorprendernos con el lanzamiento de I’ll Be Your Girl.

A finales de esta semana la banda publicará su nuevo álbum, producido por John Congleton, conocido por sus trabajos con Sigur Ros, St.Vincent, Blood Red Shoes o los Black Angels. Así que podemos esperar mucha fuerza en sus canciones, sin perder el la esencia de anteriores trabajos, pero con ritmos más bailables.

La banda ha publicado dos singles de adelanto: Severed y Once In My Life, cuyo sonido revela perfectamente las influencias de Roxy Music, Depeche Mode y New Order, que ellos mismos han mencionado para su último trabajo. Parece que con el nuevo largo de The Decemberists se van a llenar las salas de conciertos de bailes y emociones punzantes.

I’ll Be Your Girl se publica el 16 de marzo con el sello Capitol.